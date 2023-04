V Asii udeřila „nejhorší dubnových veder v dějinách“

Extrémní horko sužuje jih a jihovýchod Asie, odborníci mluví o „nejhorších dubnových vedrech v asijských dějinách“. Teplotní rekordy padají v Číně, Indii, Thajsku (44,6 °C) a Laosu; v Bangladéši taje asfalt na silnicích. Indie už hlásí oběti na životech. (Washington Post)

Numerous heat records have been broken across Southeast Asia, China and other parts of the continent in recent days as the region remains in the grip of a dangerously hot heat wave, with Thailand in particular experiencing unusually extreme conditions. https://t.co/T8J7PLt3ex

