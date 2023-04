Knihkupci a nakladatelé píšou Stanjurovi kvůli návrhu na zvýšení DPH

U příležitosti Světového dne knihy a autorských práv vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů otevřený dopis adresovaný ministru financí Zbyňku Stanjurovi. Mají obavy z návrhu na zvýšení DPH na knihy a kulturní akce. „Zvýšení DPH na knihy přitom přinese do státního rozpočtu jen minimum dodatečných příjmů,“ upozorňují.

Zástupci české kulturní obce už dříve vyjádřili obavy kvůli návrhu na zvýšení DPH na knihy a kulturní akce. Ty hlavní jsme shrnuli v naší anketě zde.

Text Otevřeného dopisu Svazu českých knihkupců a nakladatelů ministru financí Zbyňku Stanjurovi u příležitosti Světového dne knihy a autorských práv najdete zde:

Vážený pane ministře,

23. dubna si lidé na celém světě připomínají význam literární slovesnosti, čtenářství, vzdělanosti, svobody slova…

Proč to dnes píšeme právě Vám? Protože, soudě alespoň podle návrhů pocházejících z Vámi řízeného ministerstva ve věci DPH, tento význam zřejmě podceňujete. S prvním návrhem na zvýšení DPH některých citlivých položek včetně knih jste přišel už na začátku roku. Následně předseda vlády v únoru v rozhovoru pro Deník prohlásil, že vláda význam knih a svobodného tisku vnímá a DPH na knihy a tisk rozhodně nezvedne. Přesto přicházíte s podobným návrhem znovu, zřejmě svému předsedovi vlády, který se ke svému závazku nezvýšit DPH na knihy a tisk v rozhovoru pro Deník opět přihlásil, navzdory.

Ministr kultury navíc už v minulém roce podpořil myšlenku, aby se Česká republika stala hlavním hostem na největším světovém knižním veletrhu ve Frankfurtu v roce 2026. Stane-li se tak v době, v níž zajistíte českým nakladatelům z hlediska daní nejhorší podmínky v Evropě, bude to obrovská mezinárodní ostuda, která Českou republiku degraduje mezi země pošlapávající vzdělanost vlastních obyvatel.

Zvýšení DPH na knihy přitom přinese do státního rozpočtu jen minimum dodatečných příjmů.

Vyzýváme vás proto, abyste respektoval názor svého premiéra a přestal neustálými devastujícími návrhy zneklidňovat nejen české nakladatele, knihkupce, spisovatele, překladatele, redaktory, grafiky, ale i české rodiče, kterým záleží na tom, aby jejich děti získaly čtenářské návyky, a kterým chcete zdražit jak knihy, tak i učebnice.

I ve stávajících podmínkách vydáváme hodnotné tituly a knihy pro děti a mládež jen s vypětím všech sil, často s vědomím finanční ztráty. Zvýšení DPH by jejich vydání definitivně znemožnilo. Knižní trh by se zmenšil a do státního rozpočtu by přiteklo ve výsledku méně.

Řada vyspělých zemí už přitom správnou cestu pro vzdělanost svých obyvatel, pro čtenářskou gramotnost dětí i pro státní rozpočet našla. Razantní snížení DPH na knihy vedlo například ve Švédsku prokazatelně k výraznému multiplikačnímu efektu, který násobně zvýšil příjmy do státní pokladny.

Přejeme Vám krásné prožití Světového dne knihy a autorských práv, nejlépe samozřejmě s dobrou knihou.

Jménem představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Ing. Martin Vopěnka – předseda