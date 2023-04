Superknír zastiňuje tropického Stalina. Deset let Madura a jeho rozkladu venezuelského ráje

Venezuelský diktátor Nicolás Maduro je u moci právě deset let. S předchůdcem Chávezem potopili bohatou zemi do bídy. Jak se teď daří vrátit do země dolary?

Venezuelský diktátor Nicolas Maduro slaví nejen 10 let u moci, ale i 21. výročí návrat k moci jeho předchůdce, díky němuž se pak vlády chopil on – prezidenta Huga Cháveze po zmařeném puči z roku 2002. Foto: Leonardo Fernandez Viloria, Reuters