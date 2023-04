Srí Lanka zvažuje poslat 100 000 makaků do Číny, ochranáři jsou proti

Vláda na Srí Lance zvažuje nabídku poslat do Číny 100 000 makaků, kteří žijí pouze na území tohoto ostrovního státu. Soukromá čínská společnost tvrdí, že opice zamíří do zoologických zahrad, uvedl mluvčí srílanské vlády.

Organizace na ochranu přírody jsou ale proti a domnívají se, že primáti nejspíše skončí v laboratořích jako pokusná zvířata, napsala agentura Reuters.

„Nejde tady o debatu srílanské vlády s čínskou vládou, ale s čínskou firmou,“ řekl novinářům mluvčí kabinetu a ministr dopravy Bandula Gunavardana. Podle něj nabídku posoudí speciální komise.

Organizace na ochranu přírody argumentují, že deklarovaný účel exportu opic nemůže být reálný, protože v Číně je podle nich zhruba jen 18 zoologických zahrad, což by znamenalo, že každá z nich obdrží 5000 makaků.

„Makakové jsou díky příbuznosti s člověkem velmi oblíbení v laboratořích v USA i v Evropě. Potenciální zisk z takového obchodu by byl mnohem vyšší než z prodeje jedinců do zoologických zahrad,“ uvedly organizace ve společném prohlášení s odkazem na to, že Srí Lanka řeší hlubokou ekonomickou krizi a jakýkoli zisk v zahraniční měně je pro státní pokladnu velice vítaný.

Makak bandar je druh makaka, který se vyskytuje pouze na Srí Lance. Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody je považován za ohrožený druh. (ČTK)