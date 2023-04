Česko by v loňském roce gigafactory nezískalo, vláda těží z prodloužení lhůty, říká manažer Škody

Podle manažera Škody Auto Michala Kadery, který má na starosti projekt gigafactory, Česko těží z posunu rozhodnutí o projektu. „Pokud by se rozhodovalo v loňském roce, Česko by šanci na úspěch nemělo,“ řekl na veřejném slyšení v Dobřanech u Plzně.

Kadera poukazoval na to, že v prvních měsících příprav česká veřejná správa nereagovala dostatečně rychle. „Můžeme byt rádi za to, že se ještě nerozhodlo, můžeme dál jednat,“ řekl na debatě Kadera. Rozhodnutí o výstavbě mělo původně padnout do konce loňského roku, termín rozhodnutí se ale opakovaně posunul. Nyní by měl verdikt padnout v druhé polovině letošního roku. Továrna Volkswagenu by měla zaměstnávat asi 3300 lidí.

Na dotazy občanů odpovídali také zástupci ministerstva průmyslu. Podle nich stále platí, že pokud by koncern VW v Česku stavět nechtěl, průmyslová zóna by na místě letiště v Líních nevznikla. Stejně zatím rozhodla i vláda.

Ministerstvo průmyslu dnes spustilo komunikační kampaň, která má o investici přesvědčit obyvatele obcí, které obklopují areál letiště. Obce zatím se státem neuzavřely dohodu, ta je ale pro výstavbu továrny nutná. Obce totiž vlastní klíčové pozemky. V současnosti se obávají nadměrné dopravní zátěže a příchodu tisíců nových obyvatel. Na ty nejsou obce zatím připravené.