Berbr před soudem odmítl obžalobu z ovlivňování výsledků

Bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr u plzeňského okresního soudu odmítl celou obžalobu, podle níž stál v čele organizované skupiny, která se v letech 2019 a 2020 podílela na ovlivňování deseti zápasů třetí a druhé ligy.

Místopředseda FAČR Roman Berbr. Foto: Ondřej Deml, ČTK

Někdejší funkcionář FAČR rezolutně odmítl, že by taková organizovaná skupina vůbec existovala. Tvrzení obžaloby označil za vykonstruovaná, mimo realitu a smyšlená. Po skončení výpovědi odmítl odpovídat na další otázky soudu, žalobce či obhájců ostatních obžalovaných a požádal, aby se nadále nemusel osobně účastnit jednání nařízeného až do prosince na dalších 43 dní.

Se dvěma přestávkami četl Berbr své prohlášení z desítek stran svých poznámek více než tři hodiny. Mluvil vsedě, zřetelným hlasem a zcela bez zadrhávání. Délkou proslovu zaskočil i soudce, který tak už nestihl oproti původnímu plánu výslech někdejšího sportovního ředitele FC Slavoj Vyšehrad Romana Rogoze.

Berbr vypovídal jako první z 21 lidí, kteří čelí obžalobě z korupce ve fotbale, obžalovaný je také klub Slavoj Vyšehrad. Před soudem stojí například ještě rozhodčí Tomáš Grímm, bývalý prvoligový hráč Michal Káník a další rozhodčí, delegáti či fotbaloví funkcionáři. Vinu přiznali jen někteří z nich včetně Grímma. Berbr, Rogoz i většina ostatních vinu odmítla. Pět obžalovaných chce uzavřít dohody o vině a trestu. Berbr se navíc s dalšími lidmi zpovídá ze zpronevěry za vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu.

Berbr rezolutně odmítl, že by zneužíval svého postavení i to, že by za sedm let v pozici místopředsedy FAČR přijal jakýkoliv úplatek. „Ano, vycházel jsem vstříc klubům, ale žádnou výhodu jsem z toho neměl, jen normální fotbalovou práci,“ řekl Berbr.

Soud dnes po Berbrovi stihl ještě krátce vyslechnout prohlášení policisty a bývalého rozhodčího Roberta Hájka. I on rozhodně odmítl, že by za ovlivnění jednoho ze zápasů Vyšehradu přijal úplatek.

Jednání bude pokračovat ve středu výslechem bývalého rozhodčího Marka Janocha a funkcionáře Martina Pýchy. (Eurofotbal, ČTK)