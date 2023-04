Reznikov předvedl první kolové stíhače tanků ve výzbroji námořní pěchoty

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov na sociálních sítích ukázal první obrněná průzkumná vozidla AMX-10 RC, vyzbrojená kanónem ráže 105 mm a zařazená do výzbroje ukrajinské námořní pěchoty. Ministr je přirovnal k „odstřelovací pušce na kolech“.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023