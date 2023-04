Piráti ve sněmovně tlačí korespondenční volbu

Piráti chtějí prosadit, aby sněmovna podpořila senátní návrh zavedení korespondenční volby ze zahraničí. Argumentují, že v zemích EU takové volby fungují běžně.

„Volba funguje v zemích EU běžně – v Německu dokonce od 50. let. Česká republika je jedna z pěti posledních zemí EU, kde ta korespondenční volba ze zahraniční není možná,“ obhajuje návrh předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Tímto vyjádřením reagoval na kritiku opozice, která označuje korespondenční volbu za novinku rizikovou pro demokracii. „Je to demokraticky osvědčená metoda. Opozice se ve skutečnosti bojí občanů a chce jim co nejvíce zkomplikovat zapojení do demokratického dění,“ dodal Bartoš před pokračováním 63. schůze poslanecké sněmovny.

Opozice se změnou nesouhlasí, debata o tomto bodě tedy může být dlouhá. Už nyní je do diskuse přihlášeno pět poslanců ANO či SPD.