Policie obvinila 22 lidí z nelegálních převozů migrantů

Česká policie obvinila 22 lidí kvůli převozu nelegálních migrantů. Šest z nich poslal teplický okresní soud do vazby, jeden další už je z dřívějška za mřížemi za související trestnou činnost.

ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Za organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice hrozí všem obviněným od dvou do osmi let vězení.

Případ s krycím názvem ASIX se týká převozů migrantů přes několik zemí Evropské unie včetně České republiky. Cílovou zemí běženců bylo zejména Německo.

Mezinárodní skupina podle kriminalistů organizovala nejpozději od října 2021 převozy migrantů zejména ze Sýrie, a to přes Maďarsko, Slovensko a Česko. „K převozům nelegálních migrantů byla používána osobní motorová vozidla, mikrobusy, dodávky nebo lehká užitková vozidla,“ popsal Ibehej. Gang si podle něj trestnou činností přišel na zhruba osm milionů korun.

Policisté zadrželi 22 podezřelých na území Česka 3. a 4. dubna. Provedli tři domovní prohlídky a jednu prohlídku jiných prostor a pozemků. Zajistili při nich auto, cennosti a finanční hotovost v řádech několika set tisíc korun. (ČTK)