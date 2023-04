Zoo Brno přišla o nejstarší žirafu, museli ji utratit

Zoo Brno přišla o nejstarší žirafu, jednadvacetiletou Janette. Začala mít zdravotní problémy, museli ji utratit. Ve výběhu tak zůstaly tři žirafy síťované, všechny samice, přibýt by ale měl samec.

ČTK to dnes řekl mluvčí zoo Michal Vaňáč.

Podle mluvčího začala mít žirafa zdravotní problémy před dvěma měsíci. „Méně žrala, hůře chodila a začala ztrácet na váze. Poslední týden už ani nemohla chodit do výběhu. Její stav se o víkendu rapidně zhoršil. Velmi málo pila a žrala, potravu nebyla schopná udržet, přestala chodit,“ popsal mluvčí. Žirafu utratili v pondělí dopoledne.

Janette přišla na svět v srpnu 2001 v Zoo Dvůr Králové, do Brna dorazila v dubnu 2003. Ve výběhu nyní zůstaly tři samice, šestnáctiletá Tosha, dvanáctiletá Tabita a šestiletá Anisha. „Už nějakou dobu řešíme dovoz samce, ale je z Velké Británie a zkomplikoval nám to brexit a covid. Když se zadaří, snad by mohl dorazit letos, možná příští rok,“ uvedl Vaňáč. (ČTK)