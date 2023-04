Odpojení jádra v Německu může zdražit elektřinu

Odpojení jaderných elektráren v Německu může v budoucnu zvýšit ceny elektřiny, a to i na českém energetickém trhu, míní analytici. Dalším důsledkem pak může být vyšší riziko výpadků elektrické sítě.

Jaderný vědec Radek Škoda očekává, že ceny elektřiny budou po odpojení vyšší, než kdyby jaderné bloky v Německu zůstaly v provozu, a to i pro české výrobce.

Dopad na ceny elektřiny na krátkodobých trzích připustil i výkonný ředitel Energy financial group (EFG) Tomáš Voltr. „Na dlouhodobé kontrakty by to nemělo mít vliv, jelikož to bylo zaneseno do cenotvorby na burzách. Na krátkodobé trhy to vliv mít může, pokud bude nedostatečná výroba z fotovoltaických a větrných elektráren,“ vysvětlil.

Analytik Capitalinked.com Radim Dohnal naopak velký vliv na ceny nepředpokládá, protože energetický trh o odstavení bloků věděl dlouho dopředu.

Dalším výsledkem odklonu Německa od jaderné energetiky může být i zvýšené riziko výpadků elektrické sítě. Jaderný vědec Škoda v této souvislosti poukázal na to, že Německo plánuje do budoucna ve svém energetickém mixu navyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie. Při větrných a slunečných dnech tak podle něj vzrostou přetoky elektřiny přes státy v okolí Německa, což celkově v Evropě zvyšuje pravděpodobnost výpadků elektrické sítě. „Jelikož je západní Evropa elektrickou sítí propojena, riziko blackoutu bude teď vyšší i u nás,“ doplnil Škoda. (České noviny)