SYRI: Ageismus je větší problém než genderová nerovnost, dopadá na ekonomiku

Ageismus, tedy diskriminace na základě věku, je v české společnosti hlouběji zakořeněný než genderová nerovnost. Za situace, kdy česká společnost stárne, má diskriminace zejména starších lidí i výrazné ekonomické dopady.

Sociologové z institutu SYRI a Masarykovy univerzity upozorňují, že tento problém je aktuální zejména v souvislosti s důchodovou reformou.

„Ageismus se projevuje všude ve společnosti, ale na trhu práce je nejvíce zaznamenaný. Týká se nejen starších pracovníků, ale i těch mladších. Těm okolí naznačuje, že jsou na nějakou pozici nebo zkušenost příliš mladí, že musí počkat, dorůst. Zatímco ale mladý člověk se z této zkušenosti poměrně snadno otřepe, staršího člověka, kterému jeho okolí říká, že je příliš starý, pomalý nebo nezvládá potřebné technologie, taková rána zasáhne hlouběji,“ vysvětlila socioložka SYRI Lucie Vidovićová.

Takové komentáře nebo odsudky mohou u staršího člověka zafungovat jako sebenaplňující se proroctví. Přijme výtku o své neschopnosti a nedostatečnosti kvůli stáří jako fakt a začne se podle něj chovat. „Takoví lidé pak naplno nevyužívají svůj potenciál. Namísto aby nějakou technologii vyzkoušeli, rovnou prohlásí, že jsou moc staří a už se to nenaučí. To jim samozřejmě pak bere možnosti na trhu práce,“ doplnila socioložka.

Podle posledních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) z loňského roku znovu v Česku vzrostl počet i podíl lidí starších 65 let. Loni jejich počet stoupl na 2,2 milionu a tvořili 20,9 procenta populace. Výrazně se prodloužila také průměrná doba života. U mužů to bylo o dva roky na 76,1 roku a u žen o 1,4 roku na 81,9 roku. Zastoupení seniorů ve společnosti tak podle předběžných údajů loni vzrostlo o 0,3 procentního bodu. Na konci roku 2013 tvořili lidé nad 65 let 17,4 procenta obyvatel. Podle ekonomů a dalších expertů není současný důchodový systém kvůli stárnutí udržitelný. Příjmy z pojistného nestačí rostoucí výdaje na penze pokrýt.

Podle Vidovićové je vliv ageismu nejlépe patrný na trhu práce. Obecně platí, že ekonomický dopad ageismu je vidět ve firmách a na životní úrovni starších lidí. Namísto aby si firmy podržely starší zaměstnance a využily jejich zkušeností, zbavují se jich jako nedostatečně flexibilních. Lidé po padesátce jsou potom méně motivovaní hledat kvalifikovanou práci a jejich životní úroveň se snižuje. Přitom díky zdravějšímu životnímu stylu i lepší lékařské péči jsou současní padesátníci, šedesátníci i sedmdesátníci ve výrazně lepší fyzické i psychické kondici, než byli lidé stejného věku před padesáti lety.

„Jsme v zajetí škatulkování, položku s věkem nemůžeme vynechat v žádném formuláři, pro systém je to důležité číslo. Celkově jde o fenomén, kterému teprve přicházíme na kobylku. Pokud se tomu postavíme čelem, tak nemá smysl si stárnutí ošklivit. Je lepší se na to těšit a udělat si nějaké plány, rozfázovat si život. Jako společnost bychom měli otevřít perspektivu, že toto období života můžeme naplnit i řadou radostí,“ uvedla socioložka. (ČTK)