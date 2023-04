Pravidla pro odchod do předčasné penze budou přísnější

Ministerstvo práce upraví podmínky pro předčasné důchody. Lidé budou moci jít do důchodu jen o tři roky dříve, doposud byla lhůta pětiletá. Naopak se prodlouží minimální doba pojištění, a to na čtyřicet let. Například studenti VŠ tak odejdou do penze později.

Vláda chce rovněž upravit takzvaný koeficient krácení, tedy částku, o kterou se penze lidem v předčasném důchodu snižuje. Koeficient je nyní odvislý od doby, kdy důchodce do penze odejde, nyní bude zvolen koeficient stabilní, a to 1,5. Lidé v předčasném důchodu tak budou mít penze o něco nižší.

Ke zpřísnění pravidel pro odchod do předčasné penze muselo ministerstvo přistoupit kvůli rostoucí oblibě těchto odchodů. Nyní do důchodu v dřívějším termínu odchází téměř každý třetí pracující, což pro státní rozpočet představuje dva problémy. Zaprvé stát vynakládá více peněz na důchody, zadruhé z trhu odcházejí ekonomicky aktivní obyvatelé. Zpřísnění předčasných penzí by mělo pomoci systém stabilizovat, ačkoliv se jedná pouze o jedno z parametrických opatření.