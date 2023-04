Kdo nahradí Jourovou? Favoritem na post eurokomisaře je ministr Starostů

Emmanuel Macron a Ursula von der Leyen se v Pekingu sešli se Si Ťin-pchingem. Když Macron čínského vůdce vyzýval, že Čína nesmí Rusku dodávat zbraně, odvětil Si: „Toto není moje válka.“ Je to to, co chtěli evropští lídři slyšet?