Podle Kalouska se řeší vyplácení vyšších částek zařízením vlastněných Pentou

Deník N zjistil, že VZP platí násobně vyšší částky zařízením pro seniory, které vlastní Penta Hospitals. Místopředseda správní rady VZP Miroslav Kalousek uvedl, že problém už řeší pracovní skupina pro smluvní politiku.

„Je to předmětem šetření pracovní skupiny pro smluvní politiku. Jako téměř vždy je to trochu jinak a o hodně složitější, ale nepodceňujeme to a věnujeme se tomu,“ odpověděl na dotaz uživatelky na Twitteru bývalý ministr financí

Kdy budou známé výsledky jednání a koho konkrétně bude skupina žádat o vysvětlení, zatím Kalousek neřekl.

„Odpovědně, pozorně a pečlivě. Nikoliv však online s veřejným médiem,“ odpověděl na dotazy Deníku N Kalousek.