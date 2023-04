Začal proces s obžalovanými z obchodování s lidmi

V Plzni začal proces se čtyřmi obžalovanými z obchodování s lidmi. Podle spisu lákali lidi v těžké situaci na práci v Anglii, kde je vykořisťovali.

V Plzni začalo hlavní líčení se dvěma ženami a dvěma muži z Karlovarska obžalovanými z pokračujícího zločinu obchodování s lidmi. Podle spisu nalákali v ČR nejméně sedm lidí ze špatných sociálních podmínek a v tíživé situaci na ubytování a práci ve dvou britských řetězcích rychlého občerstvení. Lidem pak zřejmě odebrali doklady a telefony, drželi je v izolaci pod dohledem, brali jim výplaty a za práci odváděnou šest dní v týdnu jim dávali kapesné v řádu desítek liber na 14 dní. Obžalovaní tak činili nejméně od března 2016 do února 2018 na území ČR a Velké Británie, vyplývá z vyšetřování. Za zločin v organizované skupině působící ve více státech jim hrozí osm až 15 let vězení, státní zástupce jim navrhuje osm a devět let.

Obhájci obžalovaných uvedli, že se všichni čtyři cítí nevinní, nesouhlasí s právní kvalifikací ani s navrženým trestem a všechny okolnosti uvedené v obžalobě považují za sporné. Dnes vypovídali dva obžalovaní, v úterý další dva.

Obžalovaní Jaroslava Bílá, David Bílý, Gabriela Míková a David Grundmann, kteří nejsou ve vazbě a všichni dnes k soudu přišli, se podle státního zástupce Jakuba Kubiase uvedených skutků dopustili společně se zemřelým Evženem Horňákem na území ČR, zejména v Karlových Varech, a ve Velké Británii za účelem kořistění z práce konané poškozenými při vědomí, že poškození pocházejí ze špatných socioekonomických podmínek, nemají v ČR rodinné zázemí, nachází se v tíživé situaci a hledají lépe placenou práci. Většinou šlo o nezaměstnané bezdomovce i uživatele drog.

Obžalovaní Jaroslava Bílá a David Bílý podle spisu oslovovali v ČR poškozené s nabídkou ubytování a práce v řetězci McDonald’s ve Velké Británii, hlavně poblíž Bradfordu. Podle vyšetřování je lživě informovali o podmínkách nabízené práce a pobytu, zprostředkovali jim přes skype kontakt s Horňákem a Míkovou, kteří pobývali v Británii, zajistili jim dopravu do Londýna a za to inkasovali odměnu. Poté, co poškození dorazili do Anglie, jim Horňák odebral doklady, některé z důvodu zastrašení i fyzicky napadl a znemožnil jim komunikaci odejmutím či rozbitím mobilních telefonů, uvádí spis.

Poškození byli ubytováni v rodinném domě, z něhož podle spisu nemohli vycházet bez doprovodu Horňáka nebo Míkové. Nesměli používat telefony, sociální sítě, komunikovat s ostatními. Míková měla poškozeným zajistit zaměstnání ve fastfoodu, přičemž pro výplatu mezd uvedla bankovní účty obžalovaných, kteří také poškozeným podle spisu odebrali pracovní smlouvy. Poškození pracovali šest dní v týdnu v osmi až 14hodinových směnách pod dohledem obžalovaných. Dostávali pouze kapesné 20 až 100 liber jednou za 14 dní, o volném dni měli uklízet dům. Státní zástupce navrhl Míkové, partnerce Horňáka, devět let vězení a ostatním třem osm let. (ČTK)