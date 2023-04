Reportér FT hlásí, že byl vyhozen z indicko-ruského vládního jednání

V Novém Dillí dnes jednají indický ministr zahraničí Džajšankar a ruský ministr obchodu a průmyslu Manturov. Jihoasijský zpravodaj Financial Times John Reed na Twitteru píše, že ho vyhodili z jednacího sálu, ačkoli byl řádně registrován. K odchodu ho prý vyzval zástupce ruské delegace.

I just got kicked out of this event (which I was invited to and registered for) “for security reasons”. pic.twitter.com/QvbeqFHtCj

— John Reed (@JohnReedwrites) April 17, 2023