Ministři USA a Británie vyzvali k ukončení násilí v Súdánu

Ministři zahraničí USA a Británie ze summitu G7 vyzvali k okamžitému ukončení násilí v Súdánu. Podle Blinkena jsou spojenci hluboce znepokojení.

Boje v Súdánu si podle Světové zdravotnické organizace (WHO) od čtvrtka vyžádaly přes 83 životů a více než 1126 zraněných. Komplikují navíc přístup ke zdravotní péči. WHO to uvedla v tiskové zprávě. Agentura Reuters dnes informovala dokonce o 97 mrtvých od soboty. V africké zemi se 45 miliony obyvatel spolu o moc soupeří armáda a polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF), které od soboty bojují mimo jiné o nadvládu nad klíčovými místy v metropoli Chartúmu. (ČTK)