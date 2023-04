VZP platí zařízením Penty více než ostatním. Firma chce ovládnout trh s lůžky pro seniory

Ghana jako první země na světě schválila používání vysoce účinné vakcíny proti malárii. Látka vyvinutá na Oxfordské univerzitě byla účinná u 77 % testovaných lidí. Většina obětí onemocnění jsou děti do pěti let, v roce 2021 na malárii podle odhadů WHO zemřelo 619 tisíc lidí. (Guardian)