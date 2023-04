Z amerického Texasu dnes má vzlétnout první Starship

Dnes po 13. hodině se otevírá okno na vůbec první start kosmické lodě Starship Elona Muska. Raketa je vysoká 120 metrů a má unést náklad 150 tun. Má být plně znovupoužitelná a do vesmíru vynést až sto lidí. 85 minut od startu by se měla kontrolovaně zřítit do Pacifiku. (SpaceX)

Launch attempt tomorrow pic.twitter.com/czFsQ53Xsa — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2023