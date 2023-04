Fiala (SPD): Plán zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu je moc tvrdý

Navrhované zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu je moc tvrdé, myslí si Radim Fiala (SPD). Šéf sněmovního klubu hnutí to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) podle něj hnutí představil kumulaci čtyř parametrů, která by ale podle Fialy byla příliš tvrdá. Popsat je, stejně jako Jurečka, odmítl. Nad tématem se obě strany znovu sejdou do konce dubna. Jurečka dnes nepotvrdil ani nevyvrátil, že novou podmínkou odchodu do předčasného odchodu do penze by mělo být 40 let odvodů do systému na rozdíl od současných 35 let.

Institut předčasného odchodu byl podle ministra využíván v posledních letech neférově, protože ho využívali i lidé, kteří ne že by byli fyzicky a psychicky opotřebovaní, ale vypočítali si, že je to pro ně finančně výhodné. Nové parametry by podle něj měly zohlednit ty, kteří začali pracovat před svými 20 lety. Stejně tak by nemělo platit, že kdo odchází do penze v 63 letech, by měl mít stejně vysoký důchod jako ten, kdo do penze odejde o dva roky později.

Změnou parametrů pro odchod do důchodu a dalších prvků důchodového systému chce vláda reagovat na rostoucí deficit výplat penzí. Jurečka v dnešním pořadu čelil kritice ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Vladimíra Bezděka za zavedení takzvaného výchovného, který podle něj letos bude stát 20 miliard korun.

Jurečka by měl představit koncepční změny valorizace důchodů a úpravu podmínek pro nárok na předčasné důchody na tiskové konferenci v pondělí. Místo mimořádné valorizace by se měl důchodcům a důchodkyním vyplácet nový solidární příspěvek v případě, pokud by cenový přírůstek překročil pět procent. Dřívější důchod by neměl být výhodnější než řádný.

Dnes se při mimořádné valorizaci zvedá zásluhový díl penze o přírůstek cen, tedy o určité procento. Výrazněji tak rostou vyšší důchody. Při jednorázové změně pro letošní červen vláda prosadila menší navýšení. Zásluhová výměra penze vzroste o 2,3 procenta a všem stejně pak ještě o 400 korun. Podobně by se měl rozdělovat i nový příspěvek – část by byla stejná pro všechny a část by se stanovila podle výše penze, tedy určitým procentem. Jaké by rozdělení mělo být, dosud Jurečka nechtěl přiblížit. (ČTK)