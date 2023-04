Ruské vedení je neskutečně hloupé. Divím se, že to nevzdali už loni na jaře, říká Čech, který počítá zničené tanky

Nevím, jaké IQ měli lidé, co nařídili ruský útok na Vuhledar, říká český dobrovolník Jakub Janovský, který ve sdružení Oryx analyzuje zničenou, poškozenou či ukořistěnou těžkou techniku ve válce. „Divím se, že to Rusové nevzdali loni na jaře, když bylo jasné, že Ukrajinu nedobudou. Ztrácejí to, co v armádě budovali třicet let,“ říká.