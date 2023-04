Newsletter live! Proč investovat do kultury? Třeba proto, aby se z Česka nestala jen balíkovna

Kultura je obvykle považována za otloukánka, pomíjí se přitom její investiční potenciál i to, že i z tohoto segmentu českého byznysu putují do českého rozpočtu nezanedbatelné finanční prostředky. Proč do kultury stojí za to investovat?

Kultura povznáší. Ilustrační foto: Zichao Zhang, Unsplash