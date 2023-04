SPD jedná o koalici s hnutím Trikolora do krajských voleb v roce 2024

Na pražském Výstavišti odstranili železniční most z roku 1890. Bude přestěhován do Muzea železnice a elektrotechniky. Kvůli tomu nepojedou do 24. dubna tramvaje mezi Strossmayerovým náměstím a Výstavištěm. Připomeňte si ve fotogalerii mizející Buštěhradskou dráhu.