Britský fotbal si připomíná tragédii v Hillsborough

Britský fotbal si dnes připomíná 34. výročí tragédie na stadionu Hillsborough. O život tehdy kvůli rozhodnutí policie pustit na přeplněnou tribunu stadionu další liverpoolské fanoušky přišlo 97 lidí. Více než 700 vyvázlo se zraněními.

Today, and always, we remember the 97 supporters who lost their lives in the Hillsborough tragedy.

We offer our love and support to all those affected by the tragedy on this very difficult day. You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/bHodQStf6V

