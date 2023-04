Britská rozvědka: Rusko se pravděpodobně chystá na dlouhou válku

Zavedení elektronického doručování předvolání na vojenskou správu v Rusku ještě nemusí znamenat přípravy na novou vlnu mobilizace do války proti Ukrajině. Jde spíše o součást dlouhodobější strategie k doplňování armády v očekávání vleklého konfliktu, uvedla britská vojenská rozvědka.

„Sama o sobě (tato opatření) konkrétně nenaznačují novou velkou vlnu nucené mobilizace. Rusko prozatím dává přednost náboru do dalších dobrovolnických jednotek. Opatření je však velmi pravděpodobně součástí dlouhodobějšího přístupu k zajištění personálu, protože Rusko očekává, že konflikt na Ukrajině bude dlouhý,“ míní analytici.

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek podepsal zákon o elektronickém doručování předvolání na vojenskou správu a o postizích pro ty, kdos e vyhýbají službě v armádě, včetně zákazu cest do zahraničí. Návrh zákona v úterý schválila Státní duma, což je dolní komora ruského parlamentu, ve středu pak i Rada federace, tedy horní komora. Zákon byl ještě v pátek zveřejněn na oficiálním portálu s platnými ruskými zákony, čímž nabyl účinnosti.

Nová norma předpokládá vytvoření digitálního evidenčního systému, v němž budou osobní údaje odvedence včetně jeho místa pobytu, místa výkonu zaměstnání a další údaje. Vojenské správy budou mít nově právo rozesílat předvolání elektronicky.

Po doručení dokumentu bude předvolanému znemožněno vycestovat do zahraničí, a to až do doby, než se dostaví na vojenskou správu. Odpíračům vojenské služby bude hrozit zákaz registrovat automobil, prodávat nebo kupovat nemovitosti a brát si úvěry. (ČTK)