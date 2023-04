Bývalý člen řeckého Zlatého úsvitu získával příznivce z vězení přes sociální sítě

Odsouzený člen rozpuštěného řeckého neonacistického hnutí Zlatý úsvit v posledních letech získal nové příznivce. Ilias Kasidiaris v posledních dvou letech používal sociální sítě z vězení navzdory tomu, že má povoleno udržovat kontakt pouze s nejbližší rodinou a právníky.

Kasidaiarisovi se podařilo získat podporu pro svou současnou mimoparlamentní Národní stranu – Řekové. Zemi čekají za necelých šest týdnů parlamentní volby.

V roce 2020 shledal aténský soud vůdce hnutí Zlatý úsvit Nikose Michaloliakose a několik dalších poslanců vinnými z vytvoření, vedení a účasti ve zločinecké organizaci. Její členové páchali pouliční násilí a jeden z příznivců hnutí dostal doživotí za vraždu levicového aktivisty a populárního rappera Pavlose Fysase z roku 2013.

Kasidiaris, který si odpykává trest 13,5 roku vězení, byl ve vedení Národní strany – Řekové, kterou založili bývalí členové Zlatého úsvitu. Na youtubu, kde má 134 000 sledujících, pravidelně sdílí nenávistné projevy, v nichž kritizuje údajnou neschopnost „zkorumpovaného politického režimu“ v Řecku.

„Dokonce dostal příležitost dát ze své cely rozhovory rádiu a byl velmi efektivní v získávání podpory na sociálních sítích mezi mladými lidmi. Je to znepokojující. Kdyby se zítra konaly parlamentní volby, jeho strana by pravděpodobně překročila tříprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu,“ uvedl Kostis Papaioannu, který vede výzkumnou skupinu Signal zabývající se pravicovým extremismem.

Přestože řecký parlament schválil zákaz kandidatury stran, které mají ve vedení lidi odsouzené za vážnější zločiny, opozice zákaz kritizuje jako příliš opozdilý a nedostatečný. Levicová opozice se navíc hlasování zdržela kvůli obavám, že by zákaz mohl nastavit nebezpečný precedens a Kasidiarisovi, který jej označil za nedemokratický, poskytnout před volbami výhodu. (ČTK)