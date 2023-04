Francouzská Ústavní rada potvrdila platnost nepopulární reformy důchodového systému

Francouzská Ústavní rada v hlavních bodech potvrdila platnost nepopulární reformy důchodového systému, která posouvá důchodový věk ze 62 na 64 let.

Reforma je jednou z vlajkových lodí druhého funkčního období prezidenta Emmanuela Macrona, ale její návrh vyvolal ve Francii v posledních měsících vlnu mohutných protestů.

Členové Ústavní rady odmítli řadu vedlejších aspektů reformy, ale nezpochybnili její hlavní opatření, tedy zvýšení důchodového věku, uvádí se v tiskové zprávě rady.

Proti reformě mobilizovaly odbory a opozice. V ulicích francouzských měst se v posledních měsících odehrávaly velké protesty často provázené výtržnostmi. Část veřejnosti na dnešní verdikt nečekala a i dnes opět vyšla do ulic.

Vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová dnes v reakci na rozhodnutí rady ujistila, že osud reformy ještě „není zpečetěn“. Také vůdce krajní levice Jean-Luc Mélenchon na twitteru uvedl, že boj proti reformě pokračuje.

Ústavní rada rozhodovala o tom, zda je reforma v souladu s ústavou. Zákon mohla schválit jako celek, schválit ho s výhradami k některým částem, nebo ho zcela zamítnout.

Zachování posunu odchodu věku do důchodu ze 62 na 64 let je vítězstvím pro prezidenta Macrona a vládu premiérky Élisabeth Borneové. Zákon by měl být vyhlášen během zhruba dvou týdnů. (ČTK)