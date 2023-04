Je zvyšování DPH dobrý nápad? Kde jinde se dají najít peníze do rozpočtu? Ptali jsme se ekonomů

„V rámci EU bychom se stali zemí s druhým největším zdaněním spotřeby, která dominuje v košíku sociálně slabších občanů jako jídlo, energie, léky,“ říká Petr Bartoň. Ptali jsme se ekonomů, jestli by to byl dobrý krok a kde jinde by se případně daly hledat dodatečné příjmy do státního rozpočtu.