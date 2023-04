České ragby žádá veřejnost o finanční podporu

Česká ragbyová unie spustila crowdfundingovou kampaň na pomoc financování juniorských týmů, cílem je získat prostředky na účast národních týmů do 18 a do 20 let v evropských turnajích. Podpora státu ani sponzorů dle svazu nedostačuje.

Ilustrační foto: Česká ragbyová unie

Kampaň s názvem „Nenech složit ragby“ usiluje o vybrání 1,5 milionu korun, dosud přispěvatelé poslali zhruba čtvrtinu. V online crowdfundingu je možné za příspěvek 300 korun získat například vstupenku na zápas národního týmu žen, za 500 korun vstupenku na zápas mužské reprezentace.

Podle unie je české ragby v nouzi a bez vybraných prostředků bude muset omezit či zrušit účast národních týmů na vybraných turnajích. Pokud se do poloviny května nepodaří vybrat alespoň 1,5 milionu korun, investované peníze se přispěvatelům vrátí.

Sedmidenní zahraniční cestu 27 lidí včetně dopravy, stravy a sportovního vybavení unie vyčíslila na 1,2 milionu korun. Pokud by se unii podařilo vybrat více než 3,7 milionu korun (předběžně vyčíslené na pomoc juniorským týmům), investuje prostředky do mladších kategorií, které podle svazu dnes fungují téměř výhradně díky prostředkům rodičů.

„Podpora ze strany státu ani prostředky několika sponzorů už k rozvoji ragby v Česku nestačí,“ stojí ve zprávě České ragbyové unie.