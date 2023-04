Šéfem skupiny šířící tajné dokumenty je příslušník letecké gardy USA

Americké úřady už znají identitu muže, který vedl internetovou skupinu, z níž v posledních měsících unikly tajné dokumenty amerických zpravodajských služeb. Je jím 21letý příslušník zpravodajského křídla národní letecké gardy Jack Teixeira.

Teixeira dohlížel na soukromou internetovou skupinu s názvem Thug Shaker Central, kde se scházelo asi 20 až 30 lidí, většinou mladých mužů a teenagerů, kvůli společné náklonnosti ke zbraním, rasistickým internetovým memům a videohrám.

Dva američtí představitelé potvrdili deníku New York Times, že vyšetřovatelé chtějí s Teixeirou mluvit o úniku vládních dokumentů do soukromé online skupiny. Jeden z úředníků uvedl, že letec Teixeira by mohl mít informace důležité pro vyšetřování. Zda je on přímo tím, kdo citlivé materiály zveřejnil, úředník nepotvrdil.

Podle několika členů skupiny, s nimiž v minulých dnech mluvil deník Washington Post a investigativní server Bellingcat, byl šéfem skupiny muž vystupující pod přezdívkou OG, který byl zároveň tím, kdo dokumenty zveřejňoval. Více píšeme zde.