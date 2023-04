Při Úřadu vlády vzniká expertní skupina k Ďáblickému hřbitovu

Díky čemu se komunistický mocipán Jozef Lenárt narozený před 100 lety držel u moci desítky let? Ve vysokých funkcích byl po celý komunistický režim v Československu. Pět let vedl vládu, přežil i rok 1968 a vedle Husáka a Biľaka byl nejmocnějším Slovákem až do pádu totality.