Bez přistěhovalců bude mít Rusko v roce 2100 polovinu obyvatel, co má dnes

Aby v Rusku žilo stále 146 milionů lidí, musí se do země každý rok v průběhu příštích 80 let přistěhovat 390 tisíc až milion migrantů. Vyplývá to z analýzy Vysoké školy ekonomiky v Moskvě.

Rusko se i podle dat, která analyzovali experti z Institutu demografie Višněvského při Vysoké škole ekonomiky v Moskvě, potýká s velkým úbytkem obyvatelstva ze tří důvodů: nízká porodnost, velký počet emigrantů a nízký věk dožití. Odborníci varují, že pokud do země nebudou přicházet cizinci a usazovat se v Rusku na delší dobu, v roce 2100 se počet ruského obyvatelstva sníží až na 67,4 milionu lidí, což je skoro polovina oproti dnešnímu stavu. To je ale ten nejpesimističtější scénář. Ten nejpravděpodobnější předpokládá, že v roce 2070 bude mít Rusko „jen“ 131 milionů obyvatel, tedy o 15 milionů méně než dnes. Pak by se situace mohla začít stabilizovat.

Rusů ubývá už od roku 2018. Za čtyři roky, tedy do roku 2022 se počet obyvatel Ruské federace snížil o 533 tisíc – k 1. lednu 2023 žilo v Rusku podle údajů státní agentury ROSSTAT 146 milionů lidí.

Protože ruští demografové vycházeli především z údajů po covidové pandemii, ale před válkou proti Ukrajině, důsledky ruské agrese a vleklého válečného konfliktu v analýze nejsou náležitě obsaženy. Pokud by tomu tak bylo, demografický výhled Ruska by byl pravděpodobně ještě horší.

Experti pracovali s průměrným věkem dožití 72,7 roku, který odpovídá roku 2022, a s porodností 1,4 dítěte na jednu ženu v reprodukčním věku. Tyto údaje nejsou nijak překvapivé. Co ale odborníky nejvíc znepokojuje, je počet přistěhovalců do Ruska – proticovidová opatření způsobila, že oproti roku 2021, kdy se do Ruska přestěhovalo 430 tisíc lidí, se jejich počet v roce následujícím snížil na 62 tisíc. Vzhledem k pokračující válce na Ukrajině nelze ani teď očekávat velký přírůstek pracovních migrantů a mladých specialistů, které Rusko nejvíc potřebuje. Ti naopak ve velkém odcházejí – vloni ruský trh přišel o 1,3 milionu lidí do 35 let, což je vůbec nejvíc za celou historii shromažďování statistických dat v Rusku. (RBC)