Ruská diplomacie pohrozila neprodloužením obilné dohody

Ruské ministerstvo zahraničí dnes varovalo, že nepřistoupí na další prodloužení obilné dohody, která umožňuje vývoz ukrajinské úrody ze tří černomořských přístavů, pokud do 18. května nedojde k pokroku při plnění ruských požadavků na odstranění překážek ve vývozu ruské zemědělské produkce a hnojiv.

O den dříve ve stejném duchu varoval mluvčí Kremlu.

Moskva podmiňuje další prodloužení obilné dohody splněním požadavků, aby banka Rosselchozbank byla opět připojena k systému SWIFT, aby se obnovily dodávky zemědělské techniky do Ruska, aby se zrušila omezení pro pojištění ruských nákladních lodí a aby tato plavidla dostala povolení vplouvat do přístavů, aby opět začalo fungovat potrubí přepravující amoniak z ruského města Toljatti do ukrajinského přístavu Oděsa a aby Západ odblokoval účty a aktiva ruských společností vyrábějících a přepravujících zemědělské výrobky a hnojiva.

Dohoda, původně uzavřená loni v červenci za zprostředkování OSN a Turecka, má vypršet příští měsíc, protože Moskva trvá na tom, že v březnu souhlasila s jejím prodloužením jen o 60 dnů, a ne o 120, jak tomu bylo při jejím uzavření a prvním prodloužení loni v listopadu. (ČTK)