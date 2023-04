Dokumenty: Rusové zkusili řízenou střelou zničit britské letadlo v Černomoří

Ruská stíhačka odpálila loni řízenou střelu proti britskému výzvědnému letounu RC-135 v mezinárodním vzdušném prostoru, uvedli dva činitelé Pentagonu. Loni se mluvilo jen o incidentu s řízenou střelou, ne o útoku na zaměřené letadlo.

Britský výzvědný letoun RC-135 River Joint. Foto: Královské letectvo

Informaci z dokumentů, jejichž únik USA nyní vyšetřují, potvrdili listu New York Times dva činitelé amerického ministerstva obrany.

Incident se tak nyní jeví mnohem vážněji. New York Times jej popisují jako důsledek komunikační chyby na ruské straně, nikoliv záměr Kremlu. Kdyby ale britský letoun, na němž zpravidla působí třicet lidí, byl sestřelen, bylo by velmi těžké předvídat další dění. Prakticky jisté je, že by Západ útok nenechal bez odezvy.

Už loni v prosinci upozornil náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka, že incident byl nebezpečný. „To mohlo vyústit v sestřelené letadlo. Teď si vezměte, kdyby to alianční letadlo mělo ochranu a začal tam boj. To jsou všechno věci, které mají eskalační potenciál,“ řekl v rozhovoru pro Deník N.

Zdroje z Pentagonu listu řekly, že ruský pilot chybně interpretoval slova radarového operátora na zemi a vyložil si je jako povolení k útoku. „Pilot, který měl letoun zaměřený, vystřelil, ale řízená střela selhala při odpalu,“ píše list. V danou chvíli neměl ruský letec britský letoun ve vizuálním dosahu.

Loni v říjnu britský ministr obrany Ben Wallace popsal před poslanci incident jako „potenciálně nebezpečný“ a mluvil o řízené střele odpálené v blízkosti britského letounu.

Letoun RC-135 River Joint je výzvědný stroj schopný odposlouchávat radiovou komunikaci. Zřejmě nejspíš on tak zachytil, co si mezi sebou říkali ruský radarový operátor a pilot stíhačky Su-27.

Letoun byl v mezinárodním vzdušném prostoru. Pro Rusko to je nepříjemné, protože západní spojenci často sdílejí získaná data s Ukrajinou, zároveň ale působení letounů v mezinárodním vzdušném prostoru je z hlediska práva v pořádku. Rusové ostatně své vojenské letouny mezinárodním vzdušném prostoru používají také.

Britové na dotaz New York Times reagovali zdrženlivě a pouze obecně uvedli, že značná část uniklých dokumentů je nepravdivá, zmanipulovaná či obojí a stojí za to brát v potaz jejich zdroj a důvod úniku. Výslovně ale tvrzení činitelů Pentagonu nepopřeli. To, jaká část dokumentů je pravá, zda je o problematický únik či americkou informační operaci, není dosud jasné.

Britové po incidentu průzkumné lety nad Černým mořem pozastavili, poté je obnovili se stíhacím doprovodem. Letadla také létají v o něco větší vzdálenosti od Krymu.