Saúdskou Arábii navštívil syrský ministr zahraničí. Je to první syrská návštěva v zemi od roku 2011

Do Saúdské Arábie přicestoval syrský ministr zahraničí Fajsal Mikdád. Jde o první návštěvu šéfa syrské diplomacie v této zemi od vypuknutí občanské války v Sýrii v roce 2011, po níž řada arabských zemí přerušila vztahy se syrskou vládou.

Jen několik hodin před syrským ministrem, který přiletěl do města Džidda, dorazila do Rijádu íránská diplomatická delegace, aby tam připravila znovuotevření íránského velvyslanectví po sedmi letech přerušených vztahů. Podle serveru The Times of Israel jde o dvě důležité návštěvy, které signalizují i další odklon Saúdské Arábie od normalizace vztahů s Izraelem, který se v předchozích letech snažil o lepší vztahy s arabskými státy za účelem vytvoření fronty proti svému největšímu nepříteli Íránu.

„Íránci a Syřané v Saúdské Arábii ve stejný den. To je naprosto šílené a ještě před několika měsíci by to bylo nemyslitelné,“ řekl agentuře AFP nejmenovaný arabský diplomat žijící v Rijádu.

Saúdská Arábie se podle analytiků snaží v poslední době více soustředit na domácí projekty ve snaze diverzifikovat svou na ropě závislou ekonomiku. I proto podle serveru The Times of Israel zřejmě tato sunnitská země obnovila diplomatické vztahy s Íránem, což může přispět k ukončení války v Jemenu, v níž Rijád od roku 2015 podporuje tamní vládu v boji proti šíitským povstalcům, na jejichž straně stojí Teherán.

K ukončení diplomatické izolace syrského prezidenta Bašára Asada ze strany arabských zemí se schyluje delší dobu. Už loni v březnu Asad vyjel poprvé od zahájení války ve své zemi do jiného arabského státu – navštívil Spojené arabské emiráty (SAE). Minulý měsíc syrský prezident navštívil SAE podruhé a předtím v únoru zavítal Asad také do Ománu.

SAE už dříve vyzvaly také k obnovení členství Sýrie v Lize arabských států (LAS), které jí bylo pozastaveno v roce 2011 kvůli represím Asadova režimu vůči civilistům během protivládních protestů. V pátek mají v Džiddě jednat zástupci Iráku, Jordánska, Egypta a zemí Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu (GCC), kterou tvoří Saúdská Arábie, SAE, Bahrajn, Kuvajt, Omán a Katar. Podle agentury Reuters by měli jednat i o pozvání Sýrie na summit LAS, který se koná 19. května v Rijádu. (ČTK)