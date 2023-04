Plzeňský hejtman: Možností pro obce, kde se ruší pošta, má být model Partner Plus

Alternativou pro obce, kde bude zrušená pobočka České pošty (ČP), může být model Pošta Partner Plus. Obce by musely veškeré náklady provozovny hradit, řekl po jednání s regionálním vedením ČP hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti).

V kraji má být zrušeno z osmi desítek poboček 22, z toho 13 v Plzni. Hejtmanství i obce chtěly, aby se červencový termín posunul o půl roku, což se jim nepodařilo. Vláda dnes schválila nařízení, jímž se snižuje minimální počet poboček v ČR, které musí ČP provozovat, z 3200 na 2900.

„Nejde o klasickou Poštu Partner. Ty jsou zahrnuté v těch 2900 pobočkách, na něž dostává ČP od státu peníze a přispívá na ně provozovateli. Pošta Partner Plus je navíc, nad pobočkovou sítí, která je schválena nařízením vlády,“ uvedl hejtman. Podle jeho informací to v případě zájmu starostů ČP v obci zřídí, jedna přepážka přijde obec zhruba na 300 000 korun a 25 000 Kč pak měsíčně platí obec za to, že tam ČP jezdí s balíky nebo je vyzvedává. ČP, tedy stát, nepřispívá na tuto provozovnu nic.

Obce si musí sehnat prostory, platí nájem, zaměstnance, energie a další. A pokud si tam dají sázkový terminál, pojišťováka nebo prodejnu rohlíků, z čehož by se dala hradit ztráta provozu přepážky, to už je na nich, dodal. Pokud chce nějaká obec platit Poštu Partner Plus jako službu svým občanům, tak s tím ČP podle hejtmana nemá problém. Pokud to obce budou chtít, kraj jim v tom chce pomáhat.

Žádný ústupek ČP dnes podle Špotáka neudělala. Hejtman chtěl hlavně vysvětlit, jak bude zajištěna dostupnost v pobočkách, které zůstanou. „Slíbili, že určitě zůstane zachována. Představili své plány – balíky a balíkové služby maximálně přenést, především do balíkoven a balíkových boxů. Do budoucna by se soustředili převážně na listovní zásilky, které se budou letos i v následujících letech snižovat,“ uvedl.

Regionální manažeři ČP slíbili, že zbylé pošty zajistí dostupné služby v kraji. Během 14 dnů navštíví všechny starosty, jichž se rušení poboček týká. „A vysvětlí jim, jakým způsobem dokáže ČP podle predikovaných návštěv klientů, listovních zásilek a balíků tyto oblasti pokrýt,“ uvedl.

Podle primátora Plzně Romana Zarzyckého (ANO), který se sešel s ČP následně, bylo dnešní jednání konstruktivní. „Teď mohu potvrdit, že se nám podařilo domluvit na snížení počtu rušených poboček o jednu. Bude zachována pošta v obchodním centru Olympia. Dál budeme jednat o zachování dvou strategických pošt,“ uvedl. Podle něj to ale bude záviset na dalším jednání ČP se starosty obvodů. (ČTK)