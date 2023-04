Vláda odsouhlasila zrušení tří set poboček České pošty

Přesunutí vstupenek na kulturní akce do 21procentní sazby daně z přidané hodnoty (DPH) by podle zástupců kultury znamenalo ohrožení jejich resortu. O reformě DPH, kdy by měly být dvě sazby místo nynějších tří, uvažuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).