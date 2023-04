Policie hledá 12letou dívku, která utekla z Klokánku v Praze 8

Policie hledá dvanáctiletou Elišku Hejdovou, která utekla v úterý ze zařízení Klokánek v Praze 8. Dívka umístění v zařízení, ve kterém skončila po rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany, odmítá a utekla poprvé. Na policejním webu to dnes uvedla mluvčí Violeta Siřišťová.

Pátrání po dítěti. Foto: Policie ČR

Hledaná měří zhruba 150 centimetrů, je štíhlá a má středně dlouhé černé vlasy. Naposledy měla oblečeny černé tepláky, černou mikinu a růžovou bundu a měla u sebe červený batoh s nápisem NIKE.

„Pohřešovaná odešla včera (v úterý) ráno do školy, kdy se z ní zpátky do Klokánku již nevrátila,“ uvedla mluvčí. Doplnila, že lidé, kteří dívku viděli nebo vědí, kde by mohla být, mají policii kontaktovat na lince 158. (Policie ČR)