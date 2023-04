Ve Svitávce na Blanensku policisté našli dva mrtvé, zemřeli násilnou smrtí

„Silně zakořeněný paternalistický pohled na ženský sport – my kluci vám ukážeme, jak se to pořádně dělá – je pro čím dál víc lidí neakceptovatelný,“ říká Alice Němcová Tejkalová z ČOV. Vyváženosti by podle ní mohla pomoct finanční podpora inkluzivnějším institucím.