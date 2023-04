Ukrajinský prezident Zelenskyj odsoudil vraždu ukrajinského zajatce setnutím hlavy, jejíž záznam se šíří po internetu. „Každý musí reagovat. Každý vůdce. Nečekejte, že se na to zapomene. Na nic nezapomeneme. Porážka ruského teroru je nutná,“ řekl.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023