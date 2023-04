České hokejistky porazily Švýcarsko, ve čtvrtfinále MS narazí na Finky

České hokejistky porazily na mistrovství světa Švýcarsko 5:2 a ve skupině A obsadily třetí místo za Kanadou a USA. Ve čtvrtek od 16.00 se ve čtvrtfinále střetnou s výběrem Finska. (Livesport)

CZECHIA ANSWERS BACK! @narodnitymzen ’s Tereza Pistekova gets the one timer goal!

Czechia leads 5-1 against @swissicehockey #WomensWorlds #CZESUI pic.twitter.com/LrBFOmGVXt

— IIHF (@IIHFHockey) April 12, 2023