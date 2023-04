Šéf maďarské diplomacie dojednal v Moskvě prodloužení smlouvy o dodávkách plynu

„Něco je na papíře, případně je to i podepsáno. A v okamžiku, kdy se vzdálíte od jednacího stolu, Rusové řeknou: Ale my si to myslíme tímhle způsobem!“ Přinášíme rozhovor s politickým geografem Michaelem Romancovem o Si Ťin-pchingových ambicích a nevyzpytatelném Putinovi.