Česká spořitelna bude podporovat VŠE bez ohledu na rozhodnutí o Ševčíkovi

Česká spořitelna bude nadále finančně podporovat VŠE bez ohledu na rozhodnutí ohledně Miroslava Ševčíka. Banka na dotaz Deníku N odmítla potvrdit stanovisko, které se objevilo na jejím Twitteru minulý týden.

Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík. Foto: Jan Moláček, Deník N

„Podporujeme studenty a studentské programy na celé VŠE, nemůžeme tedy svou podporu podmiňovat odvoláním či setrváním děkana jedné z fakult,“ napsal Deníku N mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

V reakci na dotaz uživatele Twitteru totiž jiný pracovník banky minulý týden napsal, že podpora bude pokračovat v případě, že Ševčík ve funkci děkana Národohospodářské fakulty skončí.

„Bude-li pan děkan Ševčík odvolán po jednání celouniverzitního akademického senátu, jehož konání vedení VŠE již avizovalo, budeme v podpoře studijních programů a studentů VŠE pokračovat,“ zněl tweet na účtu spořitelny podepsaný „Zbyněk U“.

Toto vyjádření vyvolalo vlnu reakcí. Příznivci Miroslava Ševčíka bance vyhrožovali rušením účtů, politické hnutí Trikolora, za které děkan kandidoval v parlamentních volbách, vyzvalo dokonce k bojkotu spořitelny. Naopak odpůrci Ševčíkova setrvání na postu děkana bance na sociálních sítích vyjadřovali podporu.

„Ultimatum jsme nicméně vůči VŠE nikdy nevyslovili a ani náš tweet neměl charakter ultimata,“ napsal nyní Deníku N Hrubý.

Ševčíka vyzval k odstoupení rektor VŠE Petr Dvořák poté, co se děkan zapojil do davu, který po březnové protivládní demonstraci na Václavském náměstí snažil dostat do Národního muzea, aby z jeho budovy odstranil ukrajinskou vlajku. Akademický senát jeho Národohospodářské fakulty ho ve funkci podržel. O odvolání bude ještě hlasovat celouniverzitní akademický senát.

Deník N se už loni, po Ševčíkově jmenování děkanem, ptal partnerů školy z řad firem, zda hodlají v podpoře pokračovat. Spořitelna už tehdy prohlásila, že o ukončení spolupráce neuvažuje.