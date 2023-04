Mistrovství světa v hokeji 2024 už má logo i slogan

Organizační výbor odtajnil na úterní tiskové konferenci logo i slogan příštího mistrovství světa v hokeji. To se odehraje v Praze a Ostravě od 10. do 26. května 2024.

Logo Mistrovství světa v hokeji 2024 v Praze a Ostravě. Foto: Český hokej

Logem šampionátu bude puk, sloganem pak „Srdce do hry“, v anglické verzi „Heart of the game“. Maskota turnaje představí organizátoři na podzim, kdy bude zároveň zahájen předprodej vstupenek.