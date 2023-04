Švýcarský parlament projedná půjčku pro UBS a Credit Suisse

Švýcarský parlament dnes mimořádně zasedne, aby projednal poslání až 120 miliard dolarů na pomoc společnosti UBS při převzetí Credit Suisse. Mezi daňovými poplatníky tento krok vzbudil vlnu nevole.

Peníze by měly pomoci pokrýt závazky obou bank v období transferu. Parlament se pokusí zasáhnout vložením ustanovení do pozměňovacích návrhů k rozpočtu. Jedním z nich by mělo být i omezení neschválené státní pomoci bankám na částku 120 miliard dolarů.

Půjčku už dříve prosadili ministři i prezident země Alain Berset pomocí mimořádného zákona. (Bloomberg)