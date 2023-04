Fiala: Vláda zvládne ceny potravin, nechá fungovat trh

Premiér Petr Fiala (ODS) prohlásil, že jeho vláda zvládne i nynější nárůst cen potravin. Bude k němu přistupovat rozumnou hospodářskou politikou a bude využívat nástroje, které stát má, ale současně nechá fungovat trh. Dnes to ve svém pořadu na sociálních sítích řekl premiér Fiala.

Vážení přátelé, mám pro vás další díl Otázek a odpovědí z Kramářovy vily. Mluvím hlavně o tom, jak chceme snižovat schodky státního rozpočtu a i o dalších tématech, která vás zajímají. Budu moc rád, když se podíváte. pic.twitter.com/3k5M8w99yO — Petr Fiala (@P_Fiala) April 10, 2023

Vláda za svůj přístup k nárůstu cen nejen potravin často čelí ve Sněmovně kritice opozice, která se snaží toto téma prosadit na pořad jednání. Již v úterý bude o cenách potravin jednat sněmovní zemědělský výbor.

„Zvládli jsme ceny pohonných hmot, zvládli jsme ceny energií a stejně tak zvládneme i ceny potravin. Ano, zase slyším: zasáhněte do toho, začněte určovat ceny, zbavte potraviny DPH a tak dále a tak dále. Jediný výsledek by byl, že by jich zase byl nedostatek. Nijak bychom si nepomohli,“ prohlásil premiér. Uvedl, že zemědělství i trh s potravinami jsou v tuzemsku odlišné třeba od okolních zemí. Tuzemský trh podle něj poznamenávají velcí hráči, kteří jsou někdy až v monopolním postavení.

„To, co se teď děje, a zase je to forma určitého tlaku a kontroly, kterou volí vláda, vede k tomu, že se to tržní prostředí vlastně oživuje, kdy ti jednotliví aktéři už spolu soupeří a vzájemně se obviňují z toho, kdo vlastně za ty ceny potravin může. A to si myslím, že je ten správný okamžik k tomu, aby se ceny potravin začaly snižovat,“ dodal Fiala.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula v neděli v televizi CNN Prima News řekl, že vláda by měla vůči rostoucím cenám potravin postupovat podle zákona o cenách. Uvedl, že zákon dává vládě nástroje, jak ceny usměrňovat. Podle něho je již 11 procent cen v Česku zákonem určováno a nezpůsobilo to žádné selhání na trhu. (ČTK)