Příliš mnoho Američanů platí za nečinnost svými životy, reagoval prezident USA Joe Biden na hromadnou střelbu v bance ve státě Kentucky. „Náš národ opět truchlí po nesmyslném násilném činu (…). Kdy budou republikáni v Kongresu jednat, aby ochránili naše komunity?“ uvedl.

Once again, our nation mourns after a senseless act of gun violence – Jill and I pray for the lives lost and impacted by today's shooting.

Too many Americans are paying for the price of inaction with their lives.

When will Republicans in Congress act to protect our communities?

— President Biden (@POTUS) April 10, 2023