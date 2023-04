Rusko po embargu na dodávky do Evropy zvýšilo svůj vývoz nafty do Brazílie a dalších částí Latinské Ameriky. Z údajů společnosti Refinitiv Eikon vyplývá, že dodávky nafty z přístavů kontrolovaných Ruskem do Brazílie činily za letošní první tři měsíce celkem 663 tisíc tun. Loni za celý rok dosáhly jen 74 tisíc tun. (Reuters)