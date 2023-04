Oběti domácího násilí by se měly dočkat většího zastání. Zákon, který připravila vláda, například prodlužuje dobu vykázání z deseti na čtrnáct dní. K domácímu násilí by měly nově soudy přihlížet i při rozvodu, svěřování dětí do péče nebo vypořádání jmění. Zákon by měl platit od ledna příštího roku. (ČT 24)